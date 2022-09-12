Пользователи шокированы видео, которое показывает, как король Карл III общается со слугами

10 сентября в Твиттере появилось видео, на котором новый король Великобритании Карл III общается со своими слугами. Оно получило негативную реакцию.

В клипе можно увидеть, как король Чарльз машет руками вокруг своего стола, сигнализируя своим королевским слугам убрать бумаги и безделушки со стола, когда он садится.

Аккаунт Laura Kuenssberg Translator сопроводил видео подписью: «Слуга должен убрать мой стол для меня. Нельзя ожидать, что я буду что-то двигать».

Только на том аккаунте видео собрало более 22 млн просмотров, а также множество комментариев.

Некоторые пользователи писали, что Карл III показал, что он такой на самом деле. Другие отметил, что теперь королю придется зарабатывать уважение.

В любом случае, это видео стало горячей темой среди королевских фанатов и пользователей Twitter, вызвав жаркие дебаты между тысячами.

Сообщается также, что король Карл и королева Камилла закрыли свои страницы в Twitter и Instagram.

Поскольку сын покойной королевы Елизаветы и его жена берут на себя роли короля и королевы, они также будут использовать официальные учетные записи королевской семьи в социальных сетях.