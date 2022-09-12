В правительстве Черногории отключили компьютеры из-за кибератаки, страна обвиняет Россию

В штаб-квартире правительства Черногории, члена НАТО, компьютеры отключены, интернет отключен, а основные государственные веб-сайты недоступны.

Отключение произошло на фоне массированной кибератаки на маленькое балканское государство.

Сообщается, что атака нанесла ущерб информационным онлайн-платформам правительства и поставила под угрозу основную инфраструктуру Черногории, включая банковские системы, системы водоснабжения и электроснабжения.

Министр обороны Раско Коневич, сидя за своим столом в столице Черногории Подгорице перед затемненным экраном ПК, сказал, что киберэксперты, в том числе группа следователей ФБР, направленная в балканское государство, посоветовали правительственным чиновникам выйти в автономный режим из соображений безопасности.

Он сказал, что около 20 дней страна сталкивается с серьезными вызовами, связанными с кибератакой.

Коневич отметил, что эксперты из нескольких стран пытаются помочь восстановить компьютерную систему правительства Черногории и найти доказательства того, кто стоит за атакой.

Официальные лица Черногории заявили, что атака, нанесшая ущерб цифровой инфраструктуре правительства, вероятно, была осуществлена русскоязычной бандой вымогателей Cuba Ransomware.

Агентство национальной безопасности Черногории обвинило в нападении исключительно Россию.