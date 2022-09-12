Минэнерго России: скидка на нефть Urals уменьшилась в два раза

Представитель Министерства энергетики России Денис Дерюшкин сообщил о сокращении скидки на покупку российской нефти Urals.

12 сентября представитель Российского энергетического агентства при Минэнерго России Дерюшкин сообщил, что ещё несколько месяцев назад скидка на баррель российской нефти марки Urals составляла 40 долларов, однако теперь она сократилась вдвое.

По словам Дерюшкина, падение скидки на Urals обусловлено тем, что Россия нашла новых покупателей своей нефти даже в условиях действия антироссийских санкций коллективного Запада. Тем не менее Денис Дерюшкин утверждает, что нефтедобывающие компании России до сих пор страдают.