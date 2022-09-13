Подвиг и трагедия: не простая судьба хирурга Леонида Рогозова, который лично вырезал себе аппендицит

Имя этого легендарного врача гремело на весь Советский Союз, но в его судьбе все было очень далеко от идеала.

Леонид Рогозов родился в 1934 году в Забайкальском крае в семье шофера и доярки. Позже семья перебралась в Красноярск.

Леня после 7 классов выучился на мастера, помогал родителям. В 1953 году после службы в армии поступил в мединститут города Ленинграда.

А когда поступил в ординатуру, в составе 6-й советской экспедиции был отправлен в Антарктиду. 18 февраля 1961 года в результате усилий 6-й антарктической экспедиции в Антарктиде была открыта Новолазаревская станция.

А вскоре неожиданно дал о себе знать аппендицит. Леонид почувствовал недомогание: его тошнило, поднялась температура, кружилась голова, начались боли в животе. При этом антибиотики не помогали.

В итоге выяснилось, что проблема серьезная – аппендицит. Ситуацию усложняло то, что Рогозов был единственным врачом в команде. Выход он нашел такой: оперировать самого себя.

В операции медику ассистировали метеоролог Артемьев и инженер-механик Теплинский. Рогозов полулежа делал сам себе операцию, а помощники подавали все необходимое, держали в районе живота зеркало - для лучшей видимости.

Тем не менее, местами приходилось действовать наощупь, опираясь на знание человеческой анатомии. "Каждые 5 минут я делал перерывы - на 25 секунд. Добраться до цели было трудно, в основном работал на ощупь. Из-за этого появились ненужные раны: порвал себе кишку, ее пришлось отдельно зашивать", - рассказал потом врач.

Операция длилась 2 часа. В 1962 году экспедиция вернулась домой, и имя Леонида Рогозова прогремело на весь СССР. О подвиге медика стало известно и за рубежом, Леонида заваливали письмами поклонники и поклонницы.

Благодаря одному из посланий Леонид нашел свою любовь.

"Моя мама тогда была студенткой, училась в Праге. Когда узнала про подвиг отца, решила ему написать. Завязалась переписка. Как только встретились - влюбились друг в друга с первого взгляда. Затем была свадьба и переезд в Ленинград", - рассказал сын врача Владислав Рогозов.

Леонид Рогозов работал хирургом до 2000 года, жил в Петербурге. И скончался из-за осложнений после операции по удалению опухоли на легком. Ни жена, ни дети на его похороны не пришли.

Дело в том, что Леонид стал много пить - возможно, не справился с популярностью. Он доводил свою жену до слез, и однажды после ссоры она выпрыгнула из окна и сломала себе обе ноги. После этого уехала в Чехословакию и увезла двоих детей - семейное счастье на этом закончилось.