Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян

Утром 13 сентября Латвия, Эстония, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды в одностороннем порядке прекратили принимать документы на подачу виз от граждан России.

Российские и зарубежные информационные агентства уведомляют, что со вторника такие европейские государства как Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Польша, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают документы от россиян на получение туристической визы.

Примечательно, что ранее в Министерстве иностранных дел Эстонии анонсировали визовые ограничения для граждан России, однако утверждалось, что данная инициатива поступила лишь от Польши и стран Балтии.