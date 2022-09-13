Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Утром 13 сентября Латвия, Эстония, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды в одностороннем порядке прекратили принимать документы на подачу виз от граждан России.
Российские и зарубежные информационные агентства уведомляют, что со вторника такие европейские государства как Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Польша, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают документы от россиян на получение туристической визы.
Примечательно, что ранее в Министерстве иностранных дел Эстонии анонсировали визовые ограничения для граждан России, однако утверждалось, что данная инициатива поступила лишь от Польши и стран Балтии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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