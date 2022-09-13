Ассоциация туроператоров РФ пояснила, кто в ЕС уже не принимает документы на туристические визы

Страны Евросоюза все же разделились на крайне недружественные и сохранившие приличия, отмечает РИА Новости, которое цитирует АТРФ.

Среди нерпримиримых русофобов оказали страны Балтии. Это Латвия, Литва, Эстония и Польша.

Среди стран Восточной Европы отметились Чехия и Словакия, в ее северной части Дания, Бельгия и Нидерланды.

Все указанно выше страны «больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз», сообщает Ассоциация туроператоров России.

Лояльность к российским туристам пока проявляют Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр. Отмечается, что речь идет о национальных визах, а не о шенгенских.