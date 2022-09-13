Ассоциация туроператоров РФ пояснила, кто в ЕС уже не принимает документы на туристические визы
Страны Евросоюза все же разделились на крайне недружественные и сохранившие приличия, отмечает РИА Новости, которое цитирует АТРФ.
Среди нерпримиримых русофобов оказали страны Балтии. Это Латвия, Литва, Эстония и Польша.
Среди стран Восточной Европы отметились Чехия и Словакия, в ее северной части Дания, Бельгия и Нидерланды.
Все указанно выше страны «больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз», сообщает Ассоциация туроператоров России.
Лояльность к российским туристам пока проявляют Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр. Отмечается, что речь идет о национальных визах, а не о шенгенских.
Опубликовано: Тарас Медведев
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