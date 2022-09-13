Власти Сербии окончательно запретили марш Европрайда, заявляют организаторы
Власти Сербии официально запретили марш Европрайда во вторник, 13 сентября, сообщают организаторы этого общеевропейского мероприятия для ЛГБТК-сообщества, запланированного на субботу в Белграде.
«Полиция Сербии запретила марш Европрайда в этом году, направив официальное уведомление организаторам», — говорится в заявлении Belgrade Pride, опубликованном в социальных сетях.
«Белград Прайд будет использовать все законные средства, чтобы отменить это решение», — говорится в заявлении.
Ранее в воскресенье тысячи жителей Белграда вышли на улицы, чтобы протестовать против Еропрайда в своем городе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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