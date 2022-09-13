В Праге нашли памятник археологии, который старше Стоунхенджа и египетских пирамид

Археологи раскопали монументальное строение каменного века возрастом 7000 лет.

Это открытие ученые сделали в пражском районе Винорж на окраине города.

Крупное сооружение называется рондела. Оно имеет круглую форму и датируется 4600 - 4900 гг. до нашей эры.

В Чехии такие сооружения уже находили, но в Праге его откопали впервые.

Ученые теряются в догадках, для какой цели были построены ронделы. Есть несколько версий: они предназначались для устройства базаров, торговли или проведения религиозных церемоний.

Диаметр Пражской ронделы составляет 55 метров. В нее вели три отдельных входа, а в 300-400 метрах к востоку от нее находилось поселение людей эпохи неолита, где они жили на протяжении 300-400 лет.

Рондела была возведена из дерева, а затем встроена в деревянный частокол.

Пражские археологи планируют взять на радиоуглеродный анализ образцы материалов с раскопок.

Исследовать уникальный объект они будут до конца сентября.