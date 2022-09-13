В Грузии нашли зуб древнего человека, возраст находки - 1,8 миллиона лет

Теперь деревня Орозмани в 100 километрах к юго-западу от Тбилиси считается местом одного из самых ранних человеческих поселений в Европе.

С другой стороны от места раскопок расположен город Дманиси, в котором в начале двухтысячных были найдены человеческие черепа тоже возрастом в 1,8 миллиона лет.

Эти черепа - древнейшие в мире помимо тех, которые были найдены на Африканском континенте.

Находка изменила представление ученых о ранней эволюции человека и моделях миграции.

По оценкам экспертов, есть вероятность, что найденный зуб мог принадлежать "кузену" Мзии и Зезвы - древних людей, найденных ранее в Дманиси.

Зуб доказывает версию о том, что горная местность Южного Кавказа стала одним из первых мест, где поселились древние люди после их миграции из Африки.