В Грузии нашли зуб древнего человека, возраст находки - 1,8 миллиона лет
Теперь деревня Орозмани в 100 километрах к юго-западу от Тбилиси считается местом одного из самых ранних человеческих поселений в Европе.
С другой стороны от места раскопок расположен город Дманиси, в котором в начале двухтысячных были найдены человеческие черепа тоже возрастом в 1,8 миллиона лет.
Эти черепа - древнейшие в мире помимо тех, которые были найдены на Африканском континенте.
Находка изменила представление ученых о ранней эволюции человека и моделях миграции.
По оценкам экспертов, есть вероятность, что найденный зуб мог принадлежать "кузену" Мзии и Зезвы - древних людей, найденных ранее в Дманиси.
Зуб доказывает версию о том, что горная местность Южного Кавказа стала одним из первых мест, где поселились древние люди после их миграции из Африки.
Опубликовано: Наталья Павлова
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