Папа римский Франциск впервые посетит Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане
Мероприятие пройдет в седьмой раз. На нем соберутся представители разных религиозных конфессий, чтобы обсудить глобальные проблемы современности.
7-й Съезд лидеров мировых религий пройдет 14 и 15 сентября. Он проводится в Казахстане каждые три года, начиная с 2003-го.
В этом году на мероприятии будут представлены 100 делегаций из 50 стран. Здесь религиозные лидеры будут обсуждать глобальные мировые проблемы, в том числе социальные вопросы, проблемы гендерного равноправия и другие.
Ключевой темой дискуссий на съезде станет роль религиозных лидеров в развитии человечества в постковидный период.
Папа римский охотно принял приглашение главы Казахстана и прилетел на форум.
В первый день мероприятия он проведет мессу, на которой должны присутствовать 10 тысяч гостей из Европы, Казахстана, Кыргызстана, России, Азербайджана и многих других стран.
Он должен призвать всех верующих людей планеты к миру, согласию и дружбе.
Ожидается, что форум в Нур-Султане посетят и многочисленные туристы, так как это не только религиозное, но и большое культурное событие.
Опубликовано: Наталья Павлова
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