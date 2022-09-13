Папа римский Франциск впервые посетит Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане

Мероприятие пройдет в седьмой раз. На нем соберутся представители разных религиозных конфессий, чтобы обсудить глобальные проблемы современности.

7-й Съезд лидеров мировых религий пройдет 14 и 15 сентября. Он проводится в Казахстане каждые три года, начиная с 2003-го.

В этом году на мероприятии будут представлены 100 делегаций из 50 стран. Здесь религиозные лидеры будут обсуждать глобальные мировые проблемы, в том числе социальные вопросы, проблемы гендерного равноправия и другие.

Ключевой темой дискуссий на съезде станет роль религиозных лидеров в развитии человечества в постковидный период.

Папа римский охотно принял приглашение главы Казахстана и прилетел на форум.

В первый день мероприятия он проведет мессу, на которой должны присутствовать 10 тысяч гостей из Европы, Казахстана, Кыргызстана, России, Азербайджана и многих других стран.

Он должен призвать всех верующих людей планеты к миру, согласию и дружбе.

Ожидается, что форум в Нур-Султане посетят и многочисленные туристы, так как это не только религиозное, но и большое культурное событие.