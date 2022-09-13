В Корее никогда не слышали о популярной в России «моркови по-корейски»

«Морковь по-корейски» очень популярна в России, а вот в Корее о ней ничего не слышали. На самом деле у этого блюда есть своя история.

Самое известное национальное блюдо Кореи называется «Кимчи». Его готовят из пекинской капусты с большим количеством специй.

На востоке СССР в свое время жило много корейцев. Но после нападения Японии на Китай в 1937 году большинство из них были депортированы в Среднюю Азию.

Дело в том, что Корея тогда была провинцией Японии. А значит, корейцев рассматривали как предателей.

Там пекинской капусты не оказалось, приготовить любимое блюдо было невозможно. Даже обычную капусту было практически нереально найти.

Зато моркови было предостаточно. Корейцы придумали делать свое любимое блюдо из нее, используя привычные специи.

Так и появилась «морковь по-корейски». Со временем корейцы разъехались по всему СССР, и везде по привычке готовили это блюдо.

Благодаря своему вкусу, оно стало настолько популярным, что даже сейчас пользуется огромным спросом.