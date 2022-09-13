Завещание королевы Елизаветы II будет засекречено и заперто в сейфе на 90 лет
Завещание королевы Елизаветы II, если бы его увидела публика, дало бы редкую информацию о богатстве покойного монарха. Оно останется запечатанным в сейфе как минимум на 90 лет.
Практика опечатывания завещаний умерших членов королевской семьи восходит к 1910 году. С тех пор в сейфе скопилось более 30 таких волеизъявлений членов королевской семьи.
Первым было запечатано завещание принца Франциска Текского, который был младшим братом королевы Марии, жены короля Георга V и бабушки покойной королевы.
Все они хранятся в сейфе в неизвестном месте в Лондоне под присмотром судьи. По соглашению, после смерти высокопоставленного члена королевской семьи исполнитель их завещания обращается к главе Семейного отдела Лондонского Высокого суда с просьбой запечатать завещание.
Последовательные судьи в этой позиции всегда соглашались. Последним было запечатано завещание принца Филиппа, мужа Елизаветы II.
Завещание покойной королевы, когда оно будет помещено в сейф вместе с завещанием ее мужа, присоединится к завещанию ее матери Елизаветы и сестры принцессы Маргарет, которые умерли в 2002 году.
Завещание Маргарет было предметом судебного оспаривания в 2007 году Робертом Брауном, который утверждал, что является внебрачным сыном принцессы, и хотел увидеть его, чтобы выдвинуть свои требования.
Суды отвергли его убеждения как иррациональные, и ему не дали доступа.
Опубликовано: Светлана Репина
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