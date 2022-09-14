«БЕЛДЖИ» намерена нарастить поставки популярных моделей Geely в РФ до 20 000 единиц в год

Как отметил глава СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский, поставки автомобилей в РФ будут составлять не менее 15-20 единиц в год.

Акционеры утверждают план в марте, мы прогнозируем диапазон от 15 до 20 тыс., 15 000 законтрактованы», - рассказал Свидерский.

На предприятии отмечают, что ежегодно продают около 23 тыс. машин, при этом в Беларуси остается около четверти Geely, а остальные поступают в Россию.

Производственные мощности предприятия позволяют производить свыше 20 тысяч популярных внедорожников ежегодно.

«Мы остались на 1 января практически с нулевым складом. И в целом у нас была стратегия 2020 года - работать только под договоры, чтобы курсовые изменения и все остальное не повлияло на экономику предприятия», - рассказал руководитель предприятия.

Отмечается, что переговоры по поставкам Geely произведенных в Беларуси, ведутся также с Сербией.