«БЕЛДЖИ» намерена нарастить поставки популярных моделей Geely в РФ до 20 000 единиц в год
Как отметил глава СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский, поставки автомобилей в РФ будут составлять не менее 15-20 единиц в год.
Акционеры утверждают план в марте, мы прогнозируем диапазон от 15 до 20 тыс., 15 000 законтрактованы», - рассказал Свидерский.
На предприятии отмечают, что ежегодно продают около 23 тыс. машин, при этом в Беларуси остается около четверти Geely, а остальные поступают в Россию.
Производственные мощности предприятия позволяют производить свыше 20 тысяч популярных внедорожников ежегодно.
«Мы остались на 1 января практически с нулевым складом. И в целом у нас была стратегия 2020 года - работать только под договоры, чтобы курсовые изменения и все остальное не повлияло на экономику предприятия», - рассказал руководитель предприятия.
Отмечается, что переговоры по поставкам Geely произведенных в Беларуси, ведутся также с Сербией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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