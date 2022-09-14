Опытные дачники объяснили, зачем на зиму подкармливают клубнику кофейной гущей
Спитый жмых отличный источник магния, калия, кальция и многих других элементов, которые очень важны для роста и здоровья растения.
В кофейной гуще очень много полезных элементов, к тому же это отличное средство от многих вредителей, которые зимуют рядом с клубникой.
И это еще не все: кофейный жмых нравится дождевым червям, а они, как известно, - ценные помощники садоводов и огородников.
Жмых перегнивает долго, потому клубника несколько месяцев будет подпитываться полезными веществами.
Как применять спитый кофе на клубничной грядке? Очень просто. Собирая, его нужно хранить в сухом месте, и в таком виде подсыпать под корни растения.
Вопреки расхожему мифу, будто кофейная гуща повышает кислотность почвы, но самом деле она имеет нейтральную кислотность.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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