Le Figaro: политика Байдена подталкивает Россию и Китай к сближению

Авторитетное французское издание Le Figaro сообщило, что политика президента США Джо Байдена только подталкивает Россию и Китай к сближению в противостоянии западной гегемонии.

На этой недели лидер Китая Си Цзиньпин встретится с российским президентом Владимиром Путиным на личной встречи — это будет первый зарубежный визит председателя КНР с начала пандемии коронавируса (с 2020 года). Встреча серьезно тревожит США, особенно на фоне объявленных успехов украинской армии.

С одной стороны, западные санкции оказывают давление на Россию, с другой — пока они мешают Китаю, фактически не будет работать. При этом российский лидер может спокойно рассчитывать на поддержку китайского союзника даже без переговоров (слишком тесные экономические и политические связи, чтобы их разрывать).

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина должна продемонстрировать единство, которое пытаются сорвать американские и европейские санкции. То есть, показать, что изолировать Россию не просто не получается — это невозможно.

Однако вопрос не только в экономическом разрешении неурядиц, но и в ключевом партнерстве Пекина и Москвы. Оно показывает Вашингтону, что оказывать давление на Россию невозможно без согласия Китая, так как США уже не являются гегемонами на мировой политической арене.