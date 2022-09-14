Минобразования РБ скорректировало условия поступления для тех, кто не учил историю Беларуси

По настоянию Минобразования Беларуси абитуриенты, которые не учили в школе «Историю Беларуси» смогут сдавать экзамен по всемирной истории.

Решение принято еще в августе и отражено в постановлении Минобразования РБ №245.

В аттестате абитуриентов не должна стоять отметка об изучении и успеваемости по истории Беларуси.

Однако есть специальности, где знания этого предмета обязательны для поступающих. Речь идет о специальностях исторического профиля: история, историческое образование, регионоведение и другие.

На эти специальности абитуриенты должны сдавать, как историю Беларуси, так и всемирную историю.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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