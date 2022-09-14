Минобразования РБ скорректировало условия поступления для тех, кто не учил историю Беларуси
По настоянию Минобразования Беларуси абитуриенты, которые не учили в школе «Историю Беларуси» смогут сдавать экзамен по всемирной истории.
Решение принято еще в августе и отражено в постановлении Минобразования РБ №245.
В аттестате абитуриентов не должна стоять отметка об изучении и успеваемости по истории Беларуси.
Однако есть специальности, где знания этого предмета обязательны для поступающих. Речь идет о специальностях исторического профиля: история, историческое образование, регионоведение и другие.
На эти специальности абитуриенты должны сдавать, как историю Беларуси, так и всемирную историю.
Опубликовано: Тарас Медведев
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