Минобразования РБ скорректировало условия поступления для тех, кто не учил историю Беларуси

По настоянию Минобразования Беларуси абитуриенты, которые не учили в школе «Историю Беларуси» смогут сдавать экзамен по всемирной истории.

Решение принято еще в августе и отражено в постановлении Минобразования РБ №245.

В аттестате абитуриентов не должна стоять отметка об изучении и успеваемости по истории Беларуси.

Однако есть специальности, где знания этого предмета обязательны для поступающих. Речь идет о специальностях исторического профиля: история, историческое образование, регионоведение и другие.

На эти специальности абитуриенты должны сдавать, как историю Беларуси, так и всемирную историю.