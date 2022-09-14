В Гродно задержаны трафикерши сферы секс-услуг

Две жительницы Гродно 22 и 24 лет, вербовали белорусок для оказания секс-услуг за рубежом, сообщает МВД Беларуси.

Как оказалось, одна из задержанных имела опыт оказания приватных услуг в Турции в 2021 году. Тогда же она решила расширить бизнес и познакомилась со второй задержанной, чтобы действовать сообща.

Женщины спустя время получили заказ на поставку живого товара от заграничных сутенеров.

«Они согласились и завербовали двух девушек, которых собирались отправить на работу в конце сентября», - сообщает ТК МВД.

По факту возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией.