В Гродно задержаны трафикерши сферы секс-услуг
Две жительницы Гродно 22 и 24 лет, вербовали белорусок для оказания секс-услуг за рубежом, сообщает МВД Беларуси.
Как оказалось, одна из задержанных имела опыт оказания приватных услуг в Турции в 2021 году. Тогда же она решила расширить бизнес и познакомилась со второй задержанной, чтобы действовать сообща.
Женщины спустя время получили заказ на поставку живого товара от заграничных сутенеров.
«Они согласились и завербовали двух девушек, которых собирались отправить на работу в конце сентября», - сообщает ТК МВД.
По факту возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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