Заместитель министр энергетики Российской Федерации Павел Сорокин заявил, что в мировом дефиците нефти виновен запад — действия и санкции Запада мешают потенциальной добычи дополнительных 5-6 млн баррелей.

Павел Сорокин отметил, что если бы западные страны не вмешивались с санкционной политикой в нефтяную отрасль, то сегодня страны экспортеры добывали бы дополнительно от 5 до 6 миллионов баррелей нефти. При этом вмешательство происходит на протяжении последних 10 лет.

Чиновник считает, что снятие санкции Запада помогло бы решить мировые энергетические проблемы. Он отметил, что российская сторона не виновна ни в создании энергетического кризиса в мире, ни в проводимой западными странами санкционной политике.

Попытки передушить ответственность за энергокризис на Россию не обвенчались успехом после разговора российского лидера Владимира Путина с канцлером Германии Оловом Шольцем. Несмотря на то, что Россия по-прежнему готов быть надежным поставщиком нефти, Запад отказывается от такой возможности.

Ранее сообщалось, что доходы российских компаний-экспортеров нефти и газа упали до минимума с июня 2021 года. В рублевом выражении сорт нефти Urals уже продается дешевле, чем год назад. Такая ситуация складывается из-за усиления давления западных стран на российскую экономику.