ЕКПП пожаловался Евросовету на низкий уровень психиатрической помощи в тюрьмах ФРГ

Орган по борьбе с пытками Совета Европы в среду, 14 сентября, в отчете о тюрьмах Германии выразил обеспокоенность отсутствием психиатрической помощи в некоторых учреждениях и применением слишком длительной изоляции заключенных.

В этом документе Европейский комитет по предотвращению пыток (ЕКПП), орган Совета Европы по предотвращению пыток, выражает «серьезную озабоченность по поводу психиатрической помощи заключенным» в тюрьмах Байройта и Гельзенкирхена.

В этих двух учреждениях содержатся заключенные с серьезными психическими расстройствами, однако присутствие психиатров во время визита делегации было «явно недостаточным», отметил комитет в своем отчете, добавив, что руководство двух учреждений «испытывало большие трудности с переводом заключенных с острые психические расстройства в соответствующую терапевтическую среду».

ЕКПП также считает «особо тревожным» тот факт, что несколько заключенных, содержавшихся в одиночных камерах «в течение длительного времени в отделениях строгого режима» тюрем Целле и Любека (север), пострадали от «тяжелые и стойкие психические расстройства, и о них нельзя было должным образом заботиться в тюрьме».

Комитет рекомендует региональным землям Бавария, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия и Шлезвиг-Гольштейн «пересмотреть действующий порядок госпитализации заключенных с серьезными психическими расстройствами, чтобы гарантировать «заботу о них» в условиях надлежащего лечения».

Делегация ЕКПП также посетила два судебно-психиатрических центра в Гамбурге и Ухтспринге (на севере), где она отметила довольно частое применение одиночного заключения, «иногда на несколько недель или даже месяцев».

Среди других проблем, отмеченных ЕКПП: «механическое сдерживание» во время содержания под стражей в полиции, явно все еще используемое в нескольких федеральных землях Германии, или даже несовершеннолетние, которых все еще можно допросить в отсутствие адвоката или доверенного лица. С положительной стороны, ЕКПП заявляет, что не получал «никаких заявлений о преднамеренном жестоком обращении со стороны сотрудников полиции». В тюрьмах насилие между заключенными или со стороны охранников «также не составляло серьезной проблемы».

Среди своих основных миссий ЕКПП посещает места лишения свободы в государствах-членах Совета Европы, орган по контролю за соблюдением прав человека на европейском континенте, базирующийся в Страсбурге, чтобы оценить, как обращаются с задержанными.