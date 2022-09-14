Дело против Асмус по дискредитации армии прекращено
Тверской суд Москвы не нашел состава преступления в действих артистки, дело закрыли.
Административное дело в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации ВС России прекращено.
Как сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Mash, Тверской суд Москвы не увидел состава преступления.
Актриса тоже заявила, что о суде узнала из СМИ: приглашение на заседание Асмус пришло по другому адресу из-за того, что его перепутали.
Ранее СМИ написали, что Асмус по ст. 20.3.3 КоАП РФ (квалифицируется как «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ) может грозить штраф размером в 50 тысяч рублей. Причиной стал пацифистский пост с черным квадратом в соцсетях, который Кристина сделала весной.
На заседании 6-го сентября адвокат артистки Владимир Ляховский попросил о прекращении дела, заявив об отсутствии состава правонарушени. По его словам, Асмус опубликовала пост 24 февраля, при этом административная статья о дискредитации ВС появилась лишь в марте.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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