Дело против Асмус по дискредитации армии прекращено

Тверской суд Москвы не нашел состава преступления в действих артистки, дело закрыли.

Административное дело в отношении актрисы Кристины Асмус о дискредитации ВС России прекращено.

Как сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Mash, Тверской суд Москвы не увидел состава преступления.

Актриса тоже заявила, что о суде узнала из СМИ: приглашение на заседание Асмус пришло по другому адресу из-за того, что его перепутали.

Ранее СМИ написали, что Асмус по ст. 20.3.3 КоАП РФ (квалифицируется как «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ) может грозить штраф размером в 50 тысяч рублей. Причиной стал пацифистский пост с черным квадратом в соцсетях, который Кристина сделала весной.

На заседании 6-го сентября адвокат артистки Владимир Ляховский попросил о прекращении дела, заявив об отсутствии состава правонарушени. По его словам, Асмус опубликовала пост 24 февраля, при этом административная статья о дискредитации ВС появилась лишь в марте.