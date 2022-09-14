Центр досуга «LAGO Gent Rozebroeken» Гент, в Бельгии отметил своё 10-летие мировым рекордом

Празднование годовщины должно было стать интересным хотя бы потому, что любителям активного отдыха предложили нырнуть в бассейн бомбочкой (по-другому этот стиль ныряния называют пушечным ядром).

Гости «LAGO Gent Rozebroeken» должны были прыгнуть в воду, прижав колени к груди и обхватив их руками.

Поза эта должна была сохраняться каждым ныряльщиком на протяжении всего погружения, иначе рекорд не был бы засчитан.

На участие в попытке рекорда зарегистрировалось 345 человек, но правильно сделали бомбочку 298 из них.

Рекорд всё равно состоялся, ведь компания предыдущих рекордсменов из Новой Зеландии состояла из 232 человек.

ныряние в бассейн бомбочкой

Виктор Фенес, судья из Книги рекордов Гиннеса, зафиксировал водно-спортивное достижение и вручил главам «LAGO Gent Rozebroeken» официальный сертификат.

Опубликовано: Антон Райт

 

 













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