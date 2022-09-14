Центр досуга «LAGO Gent Rozebroeken» Гент, в Бельгии отметил своё 10-летие мировым рекордом

Празднование годовщины должно было стать интересным хотя бы потому, что любителям активного отдыха предложили нырнуть в бассейн бомбочкой (по-другому этот стиль ныряния называют пушечным ядром).

Гости «LAGO Gent Rozebroeken» должны были прыгнуть в воду, прижав колени к груди и обхватив их руками.

Поза эта должна была сохраняться каждым ныряльщиком на протяжении всего погружения, иначе рекорд не был бы засчитан.

На участие в попытке рекорда зарегистрировалось 345 человек, но правильно сделали бомбочку 298 из них.

Рекорд всё равно состоялся, ведь компания предыдущих рекордсменов из Новой Зеландии состояла из 232 человек.

Виктор Фенес, судья из Книги рекордов Гиннеса, зафиксировал водно-спортивное достижение и вручил главам «LAGO Gent Rozebroeken» официальный сертификат.