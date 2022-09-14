Группа Кино: как появилась самая душевная песня Черного альбома

Поклонники творчества Виктора Цоя, отойдя от шока после смерти кумира, с нетерпением ожидали выхода его последнего диска. Черный альбом оправдал ожидания.

Многие почитатели сразу обратили внимание, что композиция Когда твоя девушка больна выбивается из общей канвы вышедшего в 1991 году диска.

И это было верно, поскольку композиция исполнялась на квартирниках еще с 1988 года.

Сам Цой в последние годы жизни носился с идеей создания в качестве продюсера новой группы, которая смогла бы исполнять песни не вошедшие в официальную дискографию Кино.

Но не сложилась, и квартирную запись смогли довести до ума и включить в посмертный диск.

Насчет того кому посвящена песня есть разночтения – некоторые полагают, что жене певца Марианне, другие уверены, что так Виктор подшутил над Юрием Каспаряном.

Его девушка Марина Смирнова, сыгравшая Дину в Игле, действительно часто болела и Каспарян по этой причине нередко опаздывал репетировать.