Группа Кино: как появилась самая душевная песня Черного альбома
Поклонники творчества Виктора Цоя, отойдя от шока после смерти кумира, с нетерпением ожидали выхода его последнего диска. Черный альбом оправдал ожидания.
Многие почитатели сразу обратили внимание, что композиция Когда твоя девушка больна выбивается из общей канвы вышедшего в 1991 году диска.
И это было верно, поскольку композиция исполнялась на квартирниках еще с 1988 года.
Сам Цой в последние годы жизни носился с идеей создания в качестве продюсера новой группы, которая смогла бы исполнять песни не вошедшие в официальную дискографию Кино.
Но не сложилась, и квартирную запись смогли довести до ума и включить в посмертный диск.
Насчет того кому посвящена песня есть разночтения – некоторые полагают, что жене певца Марианне, другие уверены, что так Виктор подшутил над Юрием Каспаряном.
Его девушка Марина Смирнова, сыгравшая Дину в Игле, действительно часто болела и Каспарян по этой причине нередко опаздывал репетировать.
Опубликовано: Staalker
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