Bloomberg: Еврокомиссия хочет сократить финансирование Венгрии из-за коррупции
Издание Bloomberg утверждает, что Еврокомиссия намерена рекомендовать ЕС уменьшить финансирование Венгрии.
14 сентября американская газета Bloomberg сообщила, что Европейская комиссия планирует рекомендовать Евросоюзу уменьшить финансирование Венгрии, поскольку в Брюсселе опасаются, что данное государство подвержено коррупции и расхищает средства, выдаваемые ЕС.
Примечательно, что Венгрия является одной из ключевых стран, высказывающих нежелание вводить антироссийские санкции на полях Евросоюза и нередко блокирующих такие инициативы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стремоусов: армия Украины готова есть детей в Херсоне
Супруги Макрон принимают в Елисейском дворце короля и королеву Иордании
ВСУ ведут интенсивный обстрел села Красный Хутор в Белгородской области
Экс-жена Пьера Нарцисса на вечере его памяти избила любовницу певца
Глава Еврокомиссии признала десятикратное удорожание российского газа в Европе