Bloomberg: Еврокомиссия хочет сократить финансирование Венгрии из-за коррупции

Издание Bloomberg утверждает, что Еврокомиссия намерена рекомендовать ЕС уменьшить финансирование Венгрии.

14 сентября американская газета Bloomberg сообщила, что Европейская комиссия планирует рекомендовать Евросоюзу уменьшить финансирование Венгрии, поскольку в Брюсселе опасаются, что данное государство подвержено коррупции и расхищает средства, выдаваемые ЕС.

Примечательно, что Венгрия является одной из ключевых стран, высказывающих нежелание вводить антироссийские санкции на полях Евросоюза и нередко блокирующих такие инициативы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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