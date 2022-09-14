FAZ: Германия столкнулась с обнищанием населения и безработицей

Авторитетное издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщает, что уже сейчас правительство Германии столкнулось с массовым обнищанием населения и усиливающейся безработицей.

При этом немцам еще только предстоит подготовиться к заоблачным ценам на отопление и электроэнергию. Власти предполагают, что зимой на это придется тратить на тысячу евро больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, ситуация меняется с каждым днем и, вполне возможно, речь пойдет не о тысячи, а большей сумме.

Единственный способ справиться с ситуацией — снизить стоимость газа. Если такого не произойдет, то немецкая экономика «сожмется» и впадет в рецессию. По нынешним прогнозам ВВП Германии в 2023 году сократится на 0,7% по сравнению с текущим годом, но в этом году ВВП также показало сокращение. Какие будет реальные цифры не может сказать даже Институт мировой экономики в Киле.

Главная причина такой ситуации в том, что Германия — экспортная нация (экспорт страны выше импорта). Именно поэтому страна так болезненно воспринимала проблемы в цепочках поставок, возникших из-за пандемии коронавируса. Например, многие компьютерные чипы застревали где-то на полпути в мировом океане и не поступали на предприятия.

Даже если Германия сейчас снизит цены на газ, удар по экономике неизбежен. Вопрос только в том, насколько он будет сильным. В текущих условиях, расходы Германии на электроэнергию вырастут до 120 миллиардов евро, а если условия будут хуже, цифры могут вырасти в разы.