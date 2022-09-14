Садоводы подсказали, какие цветы посеять осенью, чтобы они порадовали весной

Обычно цветники закладывают весной, но есть сорта цветов, которые выгодно посадить под зиму.

Весной работы на участке невпроворот, и, если можно что-то сделать с осени, лучше так и поступить. Например, посадить те цветы, которые не побоятся холода.

К слову, многие однолетники при такой посадке становятся только крепче. Нужно только подобрать сроки посадки и тип почвы.

В частности, посев однолетних растений лучше начинать с конца сентября, и выбрать для этого сухую погоду. Лучше, если температура на улице будет стабильно отрицательной.

Осенние посадки должны быть вдвое гуще. После посева нужно прикрыть лунки специальной смесью. Для такого субстрата смешать 25 процентов садового грунта, 50 процентов торфа и 25 процентов речного песка.

Какие однолетники можно высадить осенью? Это агростемма, для которой подходит сухой участок с нейтральной почвой. Непритязательная однолетняя астра.

В этом списке есть и адонис, он хорошо растет на освещенных и сухих участках. На зиму можно посеять полевой василек, гордецию, космею, кохию, ливатеру и многие другие цветы.