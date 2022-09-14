Ученые выяснили, как время приёма пищи отражается на настроении

Это особенно заметно проявляется у людей, которые работают посменно либо в ночное время.

У работающих по сменам людей, как правило, сон и питание нерегулярны. И в таком режиме нередко вырабатываются пищевые привычки, способные повышать риск тревоги и депрессии.

Ученые из Бостона, изучающие хронобиологию, циркадные расстройства и сон, пришли к выводу: посменная работа и приспособленный к ней образ жизни может довольно сильно повлиять на психическое благополучие.

Для доказательства этой взаимосвязи они смоделировали посменный образ жизни, и детально отслеживали показатели беспокойства у двух десятков людей.

Испытуемых ввели в режим, который воссоздает эффекты ночной работы. В итоге было отмечено смещение их циркадных ритмов и поведенческих циклов на 12 часов. После этого участников поместили в группу дневного либо ночного приёма пищи - для имитации пищевых привычек посменных рабочих.

При оценке симптомов депрессии и тревоги испытуемых учёные смогли определить влияние разных режимов питания на настроение. И выявили заметную разницу между ними. У людей, которые едят в режиме посменной работы, склонность к депрессии возрастала на 26 процентов, тревожность — на 16 процентов.

А у людей из группы, работающих лишь в дневное время, такого рода изменений не выявлено.

По словам учёных, эти результаты открывают перспективы применения приёма пищи для снижения порога уязвимости настроения у сменных рабочих либо других людей, которые страдают от смещения циркадных ритмов.