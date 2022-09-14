МИД Польши требует от России вернуть семь предметов искусства

Министерства культуры и иностранных дел Польши обратились в Россию с требованием вернуть Варшаве некоторые предметы, имеющие историческую и культурную ценность.

В среду глава Министерства иностранных дел Польши& Пётр Вавжик и польский министр культуры Пётр Глиньский опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что Варшава хочет забрать у России некоторые предметы искусства, находящиеся в музее изобразительных искусств имени Александра Пушкина.

Вавжик утверждает, что ещё 12 сентября польское правительство направило соответстующее уведомление в Россию, отметив, что Польша намерена добиться возвращения предметов искусства, которые считаются Варшавой незаконно перешедшими к Москве в годы Второй мировой войны.