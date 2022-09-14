Dziennik: десантные корабли США USS Gunston Hall и USS Kearsarge вошли в порты Польши
Издание dziennik.pl сообщило о прибытии американских военных кораблей в польские порты.
14 сентября вечером новостное агентство dziennik.pl сообщило, что в польский порт Труймяста, сопряжённый с городами Гданьск, Сопот и Гдыня, прибыли корабли военно-морского флота Соединённых Штатов Gunston Hall и USS Kearsarge. Предполагается, что на обоих кораблях находится экипаж армии США общей численностью около 2500 человек.
По данным dziennik.pl, корабли остановились в Польше с целью пополнения припасов и намерены покинуть польские порты уже в грядущий понедельник.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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