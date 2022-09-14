Fox News: правительство США лжёт о реальном состоянии экономики страны

Телеведущий канала Fox News Такер Карлсон утверждает, что американское правительство не рассказывает гражданам правды о реальном положении дел в экономике.

14 сентября в эфире американского телеканала Fox News выступил его регулярный ведущий Такер Карлсон, который заявил, что администрация Джозефа Байдена намеренно делает всё для того, чтобы скрыть реальное положение дел в актуальной экономике Соединённых Штатов.

По мнению Карлсона, правительство во главе с Байденом врёт простым американцам, скрывая информацию о реальном росте цен в стране, однако также власти США не желают демонстрировать гражданам реальные экономические прогнозы, которые на деле выглядят крайне неутешительно.