Fox News: правительство США лжёт о реальном состоянии экономики страны
Телеведущий канала Fox News Такер Карлсон утверждает, что американское правительство не рассказывает гражданам правды о реальном положении дел в экономике.
14 сентября в эфире американского телеканала Fox News выступил его регулярный ведущий Такер Карлсон, который заявил, что администрация Джозефа Байдена намеренно делает всё для того, чтобы скрыть реальное положение дел в актуальной экономике Соединённых Штатов.
По мнению Карлсона, правительство во главе с Байденом врёт простым американцам, скрывая информацию о реальном росте цен в стране, однако также власти США не желают демонстрировать гражданам реальные экономические прогнозы, которые на деле выглядят крайне неутешительно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Fox News: правительство США лжёт о реальном состоянии экономики страны
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