«Роснефть» купила основные активы норвежской нефтяной компании Equinor за 1 доллар
Российский государственный энергетический гигант «Роснефть» заплатил эквивалент 1 доллара за основные активы Equinor, когда норвежская нефтяная компания прекратила свою деятельность в стране в начале этого месяца.
Заключив сделку, которая позволила ей полностью уйти из России, Equinor избежала затянувшегося противостояния с Москвой, но за это пришлось заплатить.
После нескольких недель переговоров Кремль согласился позволить Equinor отказаться от будущих инвестиционных обязательств и обязательств на сумму 1 млрд долларов.
Они будут переданы «Роснефти» в рамках сделки, согласно которой норвежская компания должна продать свою долю в совместных предприятиях с российским коллегой всего за 1 доллар.
Это означает, что Equinor отказывается от подписанного десять лет назад соглашения о помощи «Роснефти» в поисках нефти и газа на севере, востоке и юге России.
Ранее в сентябре норвежский энергетический гигант заявил , что в начале месяца полностью вышел из четырех совместных предприятий с «Роснефтью», став первой западной нефтяной компанией, у которой не осталось активов или проектов в России.
В августе российский лидер Владимир Путин подписал президентский указ, запрещающий иностранным инвесторам продавать свои доли в нефтегазовых и банковских проектах без одобрения Кремля.
Это подорвало попытки других энергетических гигантов найти покупателей для своего российского бизнеса.
Опубликовано: Светлана Репина
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