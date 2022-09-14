«Роснефть» купила основные активы норвежской нефтяной компании Equinor за 1 доллар

Российский государственный энергетический гигант «Роснефть» заплатил эквивалент 1 доллара за основные активы Equinor, когда норвежская нефтяная компания прекратила свою деятельность в стране в начале этого месяца.

Заключив сделку, которая позволила ей полностью уйти из России, Equinor избежала затянувшегося противостояния с Москвой, но за это пришлось заплатить.

После нескольких недель переговоров Кремль согласился позволить Equinor отказаться от будущих инвестиционных обязательств и обязательств на сумму 1 млрд долларов.

Они будут переданы «Роснефти» в рамках сделки, согласно которой норвежская компания должна продать свою долю в совместных предприятиях с российским коллегой всего за 1 доллар.

Это означает, что Equinor отказывается от подписанного десять лет назад соглашения о помощи «Роснефти» в поисках нефти и газа на севере, востоке и юге России.

Ранее в сентябре норвежский энергетический гигант заявил , что в начале месяца полностью вышел из четырех совместных предприятий с «Роснефтью», став первой западной нефтяной компанией, у которой не осталось активов или проектов в России.

В августе российский лидер Владимир Путин подписал президентский указ, запрещающий иностранным инвесторам продавать свои доли в нефтегазовых и банковских проектах без одобрения Кремля.

Это подорвало попытки других энергетических гигантов найти покупателей для своего российского бизнеса.