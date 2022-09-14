Госдеп: США хотят разъединить экономики России и Центральной Азии

Представитель комитета Госдепа США по международному развитию Анджали Каур рассказала об актуальной цели Вашингтона в отношении стран Азии и России.

14 сентября Анджали Каур сообщила, что самой главной целью Госдепартамента Соединённых Штатов является тотальное разъединение экономик России и государств Центральной Азии, поскольку Москва успешно противостоит западным санкциям, налаживая экспорт в страны Востока.

Примечательно, что в этот же день ряд западных СМИ сообщили о готовности США помочь Казахстану наладить переправку нефти через Каспий в обход России.