Сенаторы США хотят признать Россию спонсором терроризма в обход Госдепа
Американские сенаторы Блюменталь и Грэм предлагают признать Россию террористическим государством вопреки нежеланию Госдепа США.
15 сентября сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор от республиканской партии Линдси Грэм в ходе совместного выступления заявили, что не согласны с решением Госдепартамента Соединённых Штатов не признавать Россию государством-спонсором терроризма и намерены добиться внесения РФ в соответствующий список без одобрения Госдепа.
Примечательно, что днём ранее в пресс-службе Госдепартамента США в очередной раз заявили, что Вашингтон не станет объявлять Россию террористической страной, поскольку с принятием такого решения сопряжено множество рисков для американского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин: Россия сделает всё для скорейшей остановки спецоперации в Украине
Майнеры криптовалюты из США и ЕС остаются в России, несмотря на санкции
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова
Венгерский премьер-министр намерен заблокировать продление санкций ЕС в отношении России
Папа Римский Франциск назвал Запад величайшим кладбищем человечества