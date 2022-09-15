Сенаторы США хотят признать Россию спонсором терроризма в обход Госдепа

Американские сенаторы Блюменталь и Грэм предлагают признать Россию террористическим государством вопреки нежеланию Госдепа США.

15 сентября сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор от республиканской партии Линдси Грэм в ходе совместного выступления заявили, что не согласны с решением Госдепартамента Соединённых Штатов не признавать Россию государством-спонсором терроризма и намерены добиться внесения РФ в соответствующий список без одобрения Госдепа.

Примечательно, что днём ранее в пресс-службе Госдепартамента США в очередной раз заявили, что Вашингтон не станет объявлять Россию террористической страной, поскольку с принятием такого решения сопряжено множество рисков для американского государства.