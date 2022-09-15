Йод и огород: эксперты пояснили, так ли он нужен на грядках
Рецептов применения йода при уходе за растениями множество, однако с такой добавкой можно и переборщить.
Интернет просто пестрит рецептами удобрений огорода с добавлением йода. А нужно ли столько этого компонента растениям?
Йод на самом деле нужен растениям, и они его накапливают. Однако бездумно кормить им культуры тоже не стоит. Чаще всего, в грунте этого вещества достаточно для растений.
Более того, нужно помнить, что спиртовая форма (та, что обычно продается в аптеках) растениями вообще не усваивается. И в таком виде элемент, попав в землю, соединяется с органическими веществами и тем самым нарушает жизнедеятельность микроорганизмов.
Эксперименты показали: чтобы йодный раствор имел эффект, в ведре воды нужно растворить целый стакан этого вещества, что совершенно нереально. На этом фоне рецепты с 1 ложкой йода на ведро воды звучит как-то глупо.
Но, если подкормить растения йодом все-таки хочется, лучше взять за основу раствор люголя. В нем (на 100 гр. препарата) содержится 1 гр. йода и 2 гр. калия йодида). Именно люголь содержит то вещество, которое смогут усвоить растения.
И здесь 1 ч. л. на 10 л воды будет вполне достаточно.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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