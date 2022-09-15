Йод и огород: эксперты пояснили, так ли он нужен на грядках

Рецептов применения йода при уходе за растениями множество, однако с такой добавкой можно и переборщить.

Интернет просто пестрит рецептами удобрений огорода с добавлением йода. А нужно ли столько этого компонента растениям?

Йод на самом деле нужен растениям, и они его накапливают. Однако бездумно кормить им культуры тоже не стоит. Чаще всего, в грунте этого вещества достаточно для растений.

Более того, нужно помнить, что спиртовая форма (та, что обычно продается в аптеках) растениями вообще не усваивается. И в таком виде элемент, попав в землю, соединяется с органическими веществами и тем самым нарушает жизнедеятельность микроорганизмов.

Эксперименты показали: чтобы йодный раствор имел эффект, в ведре воды нужно растворить целый стакан этого вещества, что совершенно нереально. На этом фоне рецепты с 1 ложкой йода на ведро воды звучит как-то глупо.

Но, если подкормить растения йодом все-таки хочется, лучше взять за основу раствор люголя. В нем (на 100 гр. препарата) содержится 1 гр. йода и 2 гр. калия йодида). Именно люголь содержит то вещество, которое смогут усвоить растения.

И здесь 1 ч. л. на 10 л воды будет вполне достаточно.