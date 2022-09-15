Что произойдет если одновременно взорвется все ядерное оружие на планете

Человечество вступило в ядерную эпоху в 1945 году, и взрывы в Хиросиме и Нагасаки показали человечеству всю бесчеловечность нового оружия.

С тех пор в мире появилось 10 держав обладающих ядерным, а минимум 5 из них и термоядерным, оружием, правда у ЮАР (но только у этой страны) хватило ума отказаться от своей атомной бомбы.

Земля стала довольно близка к глобальной ядерно-термоядерной войне, а пророки разных мастей начали пугать население планеты различными видами Апокалипсиса и безжизненной планеты.

Что ж, вполне возможно, что Четвертая мировая война и будет вестись палками и камнями за лучшие пещеры, но человечество с Земли вряд ли исчезнет.

Горе-пророки попросту не знают, что компьютерное моделирования глобальной термоядерной войны 70-х лет, видимо, оказалось неверным, и никакой ядерной зимы не будет.

Просто количество взметнувшегося грунта в атмосферу окажется явно недостаточным для подобного эксцесса.

Далее, многие указывают, что зона полного разрушения (а ударная волна главный поражающий фактор) при взрыве бомбы мощностью до 15 килотонн оказалась примерно 2 км и рисуют картину Холокоста (всесожжения) при подрыве заряда в 15 мегатонн.

Но взрыв происходит в ограниченном пространстве, так что на разрушение (вследствие самогашения) идет лишь примерно 37% мощности.

Да еще ударная волна распространяется по объему, так что сила ударной волны обратно зависит от третьей степени расстояния. Грубо говоря, увеличение мощности заряда в 1000 раз увеличит радиус зоны полного уничтожения в 10 раз. С 2 до 20 км.

А вообще подсчитано, что все ядерное и термоядерное оружие, примененное одновременно, способно полностью стереть страну размером с Францию. Но не более. Хотя человечеству ждать ничего хорошего и в таком случае не приходится.