Южнокорейский бренд одежды «Leje» стал предметом разговоров в соцсетях, а всё благодаря своим новым джинсам

Надев новые джинсы, покупатели получат «разрезанные» ноги. Новинка, которую назвали «слэш-джинсами», создаёт на ногах удивительную иллюзию.

Покупатель получит ноги, как будто разрезанные или порубленные мечом на кусочки.

По крайне мере, именно так всё выглядит на фотографиях, ведь пока наряд не поступил в продажу, и можно лишь гадать, сохранится ли странное сходство в реальной жизни.

Кстати, воплощение идеи особенно сложным не выглядит.

Кажется, что дизайнеры «Leje» взяли обычные джинсы, разрезали штанины, а после снова сшили их, причём неровно, всё довольно просто и, как отмечают многие модники, оригинально.

Да, у джинсов уже имеются поклонники, которым не терпится их примерить, и которые могут зайти на сайт «Leje» и оформить предзаказ по цене 375 долларов.

Но находятся люди, которые ругают «слэш-джинсы», считая их довольно уродливыми и не понимая их концепцию.

В наше время люди порой готовы идти на многое, чтобы выделиться из толпы. В конце концов, причудливые джинсы — это ещё не самый плохой вариант.