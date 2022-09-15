Южнокорейский бренд одежды «Leje» стал предметом разговоров в соцсетях, а всё благодаря своим новым джинсам
Надев новые джинсы, покупатели получат «разрезанные» ноги. Новинка, которую назвали «слэш-джинсами», создаёт на ногах удивительную иллюзию.
Покупатель получит ноги, как будто разрезанные или порубленные мечом на кусочки.
По крайне мере, именно так всё выглядит на фотографиях, ведь пока наряд не поступил в продажу, и можно лишь гадать, сохранится ли странное сходство в реальной жизни.
Кстати, воплощение идеи особенно сложным не выглядит.
Кажется, что дизайнеры «Leje» взяли обычные джинсы, разрезали штанины, а после снова сшили их, причём неровно, всё довольно просто и, как отмечают многие модники, оригинально.
Да, у джинсов уже имеются поклонники, которым не терпится их примерить, и которые могут зайти на сайт «Leje» и оформить предзаказ по цене 375 долларов.
Но находятся люди, которые ругают «слэш-джинсы», считая их довольно уродливыми и не понимая их концепцию.
В наше время люди порой готовы идти на многое, чтобы выделиться из толпы. В конце концов, причудливые джинсы — это ещё не самый плохой вариант.
Опубликовано: Антон Райт
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