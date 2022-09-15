Актер Роман Мадянов вышвырнул с балкона свой телевизор и объяснил, почему

Популярный актер считает, что на ТВ давно пора ввести цензуру, чтобы повысить качество передач, и перестать заискивать перед Западом.

Минувшим летом популярный советский и российский актер Роман Мадянов отметил свое 60-летие. Примечательно, что полвека из них связаны с кинематографом.

Взаимная любоь с кино у него началась с того, что отец - а он был режиссером на телевидении - однажды привёл своего сына на съёмочную площадку.

С тех пор звезда сыграл множество ролей в кино и театре. Мадянов - актёр разноплановый, ему одинаково покоряются роли отрицательных персонажей и положительных. Многие запомнили его по нашумевшему сериалу "Солдаты".

Друзья и коллеги знают Мадянова как человека прямолинейного, неудобного собеседника для прессы. Актер не приемлет светских тусовок, называя такие мероприятия «скопищем лицемерия» .

Роман Сергеевич рассказал, как однажды он выбросил с балкона свой телевизор. По словам актера, на ТВ давно уже надо ввести цензуру, потому как предметом обсуждения там нередко становятся недостойные слова и низменные поступки.

Актёр верит, что современные события способны изменить ситуацию в лучшую сторону, и российское общество, а также кинематограф, наконец перестанут заискивать перед Западом.

В интервью Роман Мадянов рассказал и о своей «неинтересной» для сплетников личной жизни. Как выяснилось, жена Наталья у актёра – единственная, она работала в театре осветителем. Семью они создали 30 лет назад, обвенчались, и с тех пор живут в любви и согласии.

Супруги вырастили сына, которого тоже назвали Романом, он работает телеоператором.

Роман Мадянов предпочитает активный отдых, он заядлый рыбак и охотник. Актер похвастался, что однажды сумел поймать сома весом в 98 килограммов.