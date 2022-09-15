Вдова Лужкова и его дочери успешно ведут бизнес за границей

Елена Батурина, жена Юрия Лужкова, успешно занималась бизнесом, когда ее муж был мэром Москвы и воспитывала двоих дочерей.

Первая жена Лужкова умерла от тяжелой болезни, а потом он встретил Елену. Она была на 27 лет моложе, но брак оказался счастливым.

Со временем Елена Батурина создала успешную бизнес-империю не без содействия влиятельного мужа. Когда Лужков ушел с поста мэра, его жена перевела свой бизнес в Европу и США. Там она преуспела, занимаясь производством солнечных батарей, строительством, инвестициями.

После смерти мужа Елена продолжила свой бизнес. Она строила элитное жилье на Кипре и работала в гостиничной сфере.

У Лужкова и Батуриной две дочери, Елена и Ольга. Они жили в Лондоне, где открыли сой ресторан Yeda.

Девушки веганы, и многие блюда в меню веганские. Но есть и другие варианты для тех, кто не придерживается этой диеты.

Говорят, что девушки очень плотно занимались своим заведением, при необходимости сами делали уборку. Недавно старшая переехала в Нью-Йорк, где купила недвижимость.

Елене сейчас 30 лет, Ольге 28, обе они не замужем. И обе говорят, что мечтают о таких мужьях, как их папа.