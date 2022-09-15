У многих немецких офицеров были странные шрамы на лице
На фото немецких офицеров времен Первой и Второй мировой войны можно увидеть шрамы на лицах. Далеко не все они получены в боях.
Даже у тех немцев, кто никогда не воевал, в то время были шрамы. Зажившие порезы встречались у политиков, ученых и других деятелей.
Чаще всего шрамы получали во время мензурного фехтования, очень популярного среди немецких студентов.
Появилось такое фехтование еще в 14 веке, когда студентам не запрещали носить с собой холодное оружие.
Его использовали во время драк. Постепенно появились специальные правила, а сабли сделали тупыми. Со временем это стало чем-то вроде спорта.
Этот спорт не был опасным для жизни, но вполне мог оставлять подобные следы. Удары наносились специальными саблями поочередно.
После прихода к власти нацистов это развлечение официально было запрещено. Но фехтовальщикам это не мешало.
Фехтовальщиками-профессионалами были Отто Скорцени, генерал танковых войск Карл Маусс, секретарь МВД фашистской Германии Эрнст Кальтенбруннер.
Опубликовано: Светлана Репина
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