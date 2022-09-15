Китай отключил видеоролики ВОЗ, в которых говорится, что конец пандемии не за горами

Комментарий главы Всемирной организации здравоохранения о том, что конец пандемии близок, вызвал оживленные онлайн-дебаты и попал под цензуру в Китае.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил: «Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не там, но конец близок».

China Newsweek и популярное интернет-издание Guancha.cn сообщили о замечании Тедроса и поделились видео на платформе социальных сетей Weibo, но во второй половине дня они были удалены.

Хэштег к комментариям Тедроса, которые собрали около 4,5 млн просмотров, такжебыл удален, а китайские СМИ отключили функцию комментариев к сообщениям Weibo, в которых публикуются новости.

Обсуждения все еще шли в оживленном, но закрытом мире интернета Китая, и многие говорили, что сдвиг, о котором говорил Тедрос, к ним не относится.

Китай – единственная страна в мире, которая продолжает бороться с COVID почти так же, как и в начале пандемии в начале 2020 года, пытаясь остановить передачу и уничтожить патоген с помощью интенсивных ограничений.

Китайское правительство жестко подвергает цензуре интернет и социальные сети. Политика «нулевого COVID» неразрывно связана с Си Цзиньпином, что делает ее особенно чувствительным.

Пекин защищает эту стратегию, говоря, что она спасает жизни, и критикует США за более чем 1 млн смертей от коронвируса.

Китай вводит еще более жесткую версию «нулевого COVID» перед съездом Коммунистической партии, который проводится два раза в десятилетие и который должен начаться 16 октября.

Ожидается, что это событие позволит Цзиньпину остаться у власти. Районы вблизи Пекина заблокированы, правила тестирования ужесточены, а поездки внутри страны не поощряются.