Фильм с Мэттью МакКонахи о футболе и Китае внезапно закрыли за несколько недель до начала съемок

Футбольный фильм с участием Мэттью МакКонахи под названием «Даллас Стинг» был внезапно отменен всего за несколько недель до начала съемок.

Действие фильма происходит в 1984 году. Он должен был рассказать реальную историю женской футбольной команды, которая отправилась в Китай, чтобы принять участие в международном турнире.

Затем они победили несколько крупных команд и, в конечном итоге, выиграли турнир. Мэтью МакКонахи должен был играть их тренера.

Точной информации о причинах отмены съемок нет. Но The Hollywood Reporter сообщает, что продюсеры и продюсерская компания Skydance получили тревожные обвинения, касающиеся аспектов реальной истории, на которой была основана драма.

В статье Deadline об отмене используется слово «проступок» в заголовке, но не в самом материале, просто отмечается, что обвинения — какими бы они ни были — были достаточно серьезными, чтобы убедить продюсеров отказаться от него.

Deadline также углубляется в сюжет, говоря, что она была бы связана с попытками Рональда Рейгана восстановить политические отношения с Китаем, что привело к тому, что Китай пригласил женскую футбольную команду США на большой турнир.

При этом США поняли что у них нет женской футбольной команды. Таким образом, на соревнования была вызвана группа подростков.

Dallas Sting был написан дуэтом Glow Лиз Флахайв и Карли Менш и основан на еще не опубликованной статье Флиндера Бойда, бывшего баскетболиста, ставшего журналистом.