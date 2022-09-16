Западные СМИ потеряли председателя Си Цзиньпина на ужине лидеров ШОС

Западные СМИ встревожились отсутствием председателя Си и китайской делегации на совместном ужине глав 11 государств ШОС.

На ужине присутствовали Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, а вот Си не был замечен ни на трапезе, на позже на совместной фотосесии.

Reuters объявило позже, что китайского лидера нет на групповых фотографиях, опубликованных в четверг с саммита ШОС.

Источник в узбекском правительстве указал, что китайская делегация сослалась на правила по коронавирусу в качестве причины пропуска ужина.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 