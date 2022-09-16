Западные СМИ потеряли председателя Си Цзиньпина на ужине лидеров ШОС

Западные СМИ встревожились отсутствием председателя Си и китайской делегации на совместном ужине глав 11 государств ШОС.

На ужине присутствовали Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, а вот Си не был замечен ни на трапезе, на позже на совместной фотосесии.

Reuters объявило позже, что китайского лидера нет на групповых фотографиях, опубликованных в четверг с саммита ШОС.

Источник в узбекском правительстве указал, что китайская делегация сослалась на правила по коронавирусу в качестве причины пропуска ужина.