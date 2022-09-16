Западные СМИ потеряли председателя Си Цзиньпина на ужине лидеров ШОС
Западные СМИ встревожились отсутствием председателя Си и китайской делегации на совместном ужине глав 11 государств ШОС.
На ужине присутствовали Владимир Путин и Реджеп Эрдоган, а вот Си не был замечен ни на трапезе, на позже на совместной фотосесии.
Reuters объявило позже, что китайского лидера нет на групповых фотографиях, опубликованных в четверг с саммита ШОС.
Источник в узбекском правительстве указал, что китайская делегация сослалась на правила по коронавирусу в качестве причины пропуска ужина.
Опубликовано: Тарас Медведев
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