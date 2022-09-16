Папа Римский Франциск назвал Запад величайшим кладбищем человечества

16 сентября Папа Римский Франциск заявил, что считает западные страны кладбищем человеческой цивилизации.

В пятницу днём Папа Римский Франциск публично заявил, что считает коллективный Запад величайшим кладбищем человечества и человеческих ценностей, поскольку западные государства утратили тягу к филантропии и не помогают людям из нуждающихся стран.

Франциск отметил, что Запад старается всё меньше принимать мигрантов и беженцев, не оказывая им помощи, что идёт вразрез с христианской традицией, в то время как Европа позиционирует себя преимущественно христианской цивилизацией.