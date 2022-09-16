Папа Римский Франциск назвал Запад величайшим кладбищем человечества
16 сентября Папа Римский Франциск заявил, что считает западные страны кладбищем человеческой цивилизации.
В пятницу днём Папа Римский Франциск публично заявил, что считает коллективный Запад величайшим кладбищем человечества и человеческих ценностей, поскольку западные государства утратили тягу к филантропии и не помогают людям из нуждающихся стран.
Франциск отметил, что Запад старается всё меньше принимать мигрантов и беженцев, не оказывая им помощи, что идёт вразрез с христианской традицией, в то время как Европа позиционирует себя преимущественно христианской цивилизацией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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