Суд вернул Марии Максаковой московскую квартиру

Апартаменты на Красносельской набережной стоимостью 200 миллионов рублей теперь принадлежат детям звезды.

Пресненским судом Москвы снят арест с квартиры экс-депутата Госдумы, оперной певицы Марии Максаковой. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

«Пресненским районным судом города Москвы рассмотрено заявление по снятию мер по обеспечению иска. Заявление удовлетворено, арест на квартиру, который наложен определением Пресненского районного суда от 13 апреля 2021 года, снят», — говорится в сообщении.

Апартаменты на Красносельской набережной стоимостью 200 миллионов рублей теперь принадлежат детям звезды. Наследники артистки еще в апреле обратились в суд с иском против Максаковой, а их интересы представлял бывший супруг вокалистки Владимир Тюрин.

Сын и дочь призвали оперную диву передать им квартиру. Изначально звезда на самом деле собиралась подарить ее детям, потому подписала соответствующие документы.

Но, как говорится в решении суда, права собственности закреплены не были, так как Максакова не исполнила обязанностей договора по части регистрации их перехода на недвижимость, потому истцы подали в суд.

Максакова подала ответный иск - с просьбой признания договора дарения квартиры, который был подписан 2 года назад, недействительным. В тексте судебного заключения говорится, что в момент подписания документа певица якобы была в нетрезвом виде, потому не могла отвечать за свои действия.

Примечательно, что на психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную судом для определения состояния певицы в момент заключения договора, Мария не пришла. Решение Пресненского суда апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе, отмечает 5-tv.ru.