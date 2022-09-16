Сильный пожар уничтожил небоскреб в центре Китая
Крупный пожар вспыхнул в пятницу (16 сентября) по пока неизвестной причине в небоскребе в крупном городе Чанша в центральном Китае.
Как сообщает государственное телевидение CCTV, спецслужбы ведут борьбу с огнем.
«С площадки идет густой дым, и десятки этажей охвачены очень сильным пламенем», — говорится в сообщении телеканала. О человеческих жертвах пока не сообщается.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Потап вернулся в Украину, сравнив себя с Бибером из-за паралича лица
Украинский исполнитель Алексей Потапенко из дуэта "Потап и Настя Каменских" вернулся наконец в родную Украину, напомнив, что часть лица у него парализовало, сравнив себя по той причине с американским исполнителем Джастином Бибером.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова
Центробанк России понизил ключевую ставку до 7,5% годовых
ВСУ нанесли ракетный удар по зданию администрации в центре Херсона
Войска Азербайджана вторглись в Армению на глубину в 7,5 километров
Китайскую делегацию не пустили на прощание с королевой Елизаветой II