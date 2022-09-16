Сильный пожар уничтожил небоскреб в центре Китая

Крупный пожар вспыхнул в пятницу (16 сентября) по пока неизвестной причине в небоскребе в крупном городе Чанша в центральном Китае.

Как сообщает государственное телевидение CCTV, спецслужбы ведут борьбу с огнем.

«С площадки идет густой дым, и десятки этажей охвачены очень сильным пламенем», — говорится в сообщении телеканала. О человеческих жертвах пока не сообщается.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 















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