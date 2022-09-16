Цой призвала оставить в покое вернувшуюся в Россию Пугачёву
Известная исполнительница Анита Цой призвала россиян быть добрее, заниматься своими делами и не трогать Аллу Пугачёву, которая в конце августа вернулась на родину.
Известная в РФ певица Анита Цой призвала перестать ругать народную артистку страны Аллу Пугачёву. Об этом сообщает издание "PROZVEZD".
После того как Алла Борисовна с семейством отбыла за границу, от неё отвернулись многие коллеги по сцене и фанаты, начав критиковать певицу на все лады.
Цой напомнила, что Примадонна сделала много для России. Анита назвала исполнительницу величайшей артисткой, которая не заслужила оскорблений и критики.
Цой отметила, что об истинных причинах отъезда Пугачёвой никто не знает, а то, что она вернулась говорит о многом.
Анита призвала земляков быть людей добрее, заниматься своим делом, а также не трогать Аллу Борисовну.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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