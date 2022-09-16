В Бердянске убит заммэра по вопросам ЖКХ вместе со своей супругой
В Бердянске заммэра по вопросам ЖКХ Олег Бойко был убит вместе со своей супругой Людмилой, возглавлявшей комиссию по проведению референдума.
16 сентября член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале рассказал аудитории о том, что в результате подготовленного киевским режимом теракта в микрорайоне Колония в Бердянске были убиты заместитель мэра по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая являлась главой избирательной комиссии по проведению референдума.
Рогов также заверил своих подписчиков, что все причастные к совершённому в Бердянске двойному убийству чиновника и его супруги будут выявлены и привлечены к ответственности. По факту произошедшего начаты следственные действия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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