В Бердянске убит заммэра по вопросам ЖКХ вместе со своей супругой

В Бердянске заммэра по вопросам ЖКХ Олег Бойко был убит вместе со своей супругой Людмилой, возглавлявшей комиссию по проведению референдума.

16 сентября член Главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале рассказал аудитории о том, что в результате подготовленного киевским режимом теракта в микрорайоне Колония в Бердянске были убиты заместитель мэра по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, которая являлась главой избирательной комиссии по проведению референдума.

Рогов также заверил своих подписчиков, что все причастные к совершённому в Бердянске двойному убийству чиновника и его супруги будут выявлены и привлечены к ответственности. По факту произошедшего начаты следственные действия.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 