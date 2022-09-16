Небоскрёб China-telecom сгорел в Китае за 20 минут от начала пожара

Китайский небоскрёб China-telecom выгорел менее чем за полчаса с момента возгорания.

Днём пятницы китайские журналисты сообщили, что в городе Чанша начался пожар на небоскрёбе China-telecom, который полностью сгорел буквально за 20 минут.

Известно, что на территории небоскрёба хранилось 35 тонн топлива для питания серверов.

Тажке на момент пожара в здании находилось несколько сотен человек, которые могли умереть.

Высота сгоревшего небоскрёба исчисляется 200 метрами, а здание находится в столице китайской провинции Хунань с населением свыше десяти миллионов человек.