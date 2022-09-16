Washington Times: в Вашингтоне обеспокоены укреплением стратегического союза Китая и России

В Вашингтоне опасаются потерять свои позиции на международном рынке из-за сближения России и Китая.

16 сентября на страницах информационного американского издания Washington Times вышел материал в котором говорится, что на полях саммита Шос, который сейчас проходит а Самарканде, состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Итогом этой встречи стало заявление лидеров двух стран о едином фронте двух держав на мировой арене.

Американский журналист Билл Герц в публикации указывает, что укрепление стратегического союза Китая и России не может не волновать Вашингтон, так как в США опасаются потерять свои лидирующие позиции в мировой экономике.