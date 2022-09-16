В Чёрном море выловили плот с затонувшего крейсера «Москва» ВМФ России
Украинские СМИ утверждают, что в Чёрном море обнаружен спасательный плот с российского крейсера "Москва".
Вечером 16 сентября ряд украинских журналистов сообщил о том, что в Чёрном море якобы был выловлен спасательный плот, ранее находившийся на борту крейсера "Москва" военно-морского флота армии России. По данным СМИ Украины, на плоту нанесена надпись "без паники".
Напомним, что гибель российского ракетного крейсера "Москва" наступила 13 апреля. На текущий момент точно неизвестно, что вызвало пожар на борту крейсера, предшествующий его затоплению, однако есть версия, что судно было подбито ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Небоскрёб China-telecom сгорел в Китае за 20 минут от начала пожара
Bloomberg: Эрдоган на встрече с Путиным попросит о 25-процентной скидке на газ
Ракета ВСУ попала в кабинет замглавы администрации Херсона Стремоусова
Простая процедура снижает смертность от Covid-19 в восемь раз
Папа Римский Франциск назвал Запад величайшим кладбищем человечества