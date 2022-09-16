Фашизм и нацизм: чем они различаются
Современные люди часто ставят знак равенства между нацизмом и фашизмом, даже не задумываясь о существенных различиях между этими политическими строями.
А различия весьма существенны. Фашизм появился в Италии в годы диктатуры Бенито Муссолини. Слово берет начало от латинского фашио (связка), конкретнее от связки розг, которые несли с собой сопровождавшие консула ликторы Древнего Рима.
Сам фашизм является формой диктатуры, он проникает во все сферы общественно-политической и личной жизни. Главной идеей фашизма есть утверждение, что великая Италия является великой наследницей великого Древнего Рима.
Нацизм, а точнее национал-социализм, появился как идеология национал-социалистической рабочей партии Германии. Так же как и при фашизме необходимо наличие харизматичного лидера.
В государстве устанавливается диктатура также проникающая в различные сферы жизни. Но главное, одна нация (необязательно немецкая, пусть хорватская или иная) провозглашается выше остальных во всех аспектах (биологических, культурных и прочих).
Опубликовано: Крамич Сергей
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